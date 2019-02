Pallavolo maschile serie C, i Diavoli Rossi Nicosia espugnano Messina

Mondo Volley Messina-Diavoli Rossi Nicosia 2-3

Grande prestazione dei Diavoli Rossi Nicosia che ottengono la loro prima vittoria nel 2019 battendo fuori casa la Mondo Volley Messina per 2-3. Match valido per 14ma giornata del campionato di pallavolo maschile di serie C.

I Diavoli Rossi vincono il primo combattuto set per 22-25, poi perdono i successivi due per 25-13 e 25-19. Probabilmente i padroni di casa hanno sottovalutato i Diavoli Rossi che invece non hanno mai mollato e riescono a pareggiare i conti vincendo il quarto set per 23-25, nel tie-break decisivo gli ospiti si impongono per 10-15 e riescono nell’impresa di aggiudicarsi un match non facile contro la quinta forza del campionato di serie C.

Una vittoria che ridà morale ed ossigeno al sestetto nicosiano. I Diavoli Rossi sono sempre terz’ultimi in classifica con 9 punti. Domenica prossima, 24 febbraio, i Diavoli Rossi Nicosia torneranno a giocare in casa e affronteranno il Giarre, gli etnei sono la terza forza del campionato.