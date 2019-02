Pallavolo maschile serie C, i Diavoli Rossi Nicosia sconfitti fuori casa dell’Usco Gravina

U.S.Co. Gravina-Diavoli Rossi Nicosia 3-1

Ancora a secco i Diavoli Rossi Nicosia con la quarta sconfitta consecutiva del 2019, la decima in campionato su 12 incontri. I rossoneri nicosiani nella dodicesima giornata del campionato di pallavolo maschile di serie C, giocata lunedì 4 febbraio, sono stati sconfitti fuori casa dall’Usco Gravina per 3-1.

Il sestetto dei Diavoli Rossi Nicosia ha ceduto in quattro set con i punteggi di 26-24, 25-23, 19-25 e 25-17.

I Diavoli Rossi Nicosia alla quinta sconfitta consecutiva non vincono un incontro dal 9 dicembre 2018 quando riuscirono a battere in casa il fanalino di coda del campionato Gupe Catania. La squadra del presidente Campione è ferma a sette punti al terz’ultimo posto in classifica.

Domenica prossima, 10 febbraio, i Diavoli Rossi torneranno a giocare dopo oltre due mesi in casa nella tensostruttura dello Stefano La Motta ristrutturata. Il sestetto nicosiano affronterà nel derby il Volley Agira squadra quarta in classifica con 23 punti. All’andata il Volley Agira superò in casa i Diavoli Rossi Nicosia vincendo per 3-0.