Pallavolo maschile serie C, i Diavoli Rossi Nicosia sconfitti in casa dal Volley Agira – FOTO & VIDEO

Diavoli Rossi Nicosia-Volley Agira 1-3

Non si sbloccano nemmeno davanti al pubblico amico i Diavoli Rossi Nicosia e rimediano l’ennesima sconfitta in questo 2019. Nella tredicesima giornata del campionato di pallavolo maschile di serie C i Diavoli Rossi perdono il derby con il Volley Agira con il punteggio di 1-3. Un pubblico molto rumoroso ha incitato per tutto il match i padroni di casa.

I primi tre set sono stati molto combattuti dai due sestetti, i Diavoli Rossi Nicosia perdono i primi due per 23-25 e 22-25. I Diavoli Rossi tentano una rimonta e si aggiudicano il terzo set per 25-22. Nel quarto i padroni di casa non riescono a tenere il passo del Volley Agira e perdono per 16-25.

I Diavoli Rossi Nicosia, alla sesta sconfitta consecutiva, sono fermi a sette punti al terz’ultimo posto in classifica.

Sabato prossimo, 16 febbraio, i Diavoli Rossi affronteranno fuori casa il Mondo Volley Messina, squadra quinta in classifica con 22 punti. All’andata i peloritani superarono fuori casa i Diavoli Rossi Nicosia vincendo per 1-3.