Pallavolo maschile serie C, i Diavoli Rossi Nicosia sconfitti sul filo di lana a Gela – VIDEO

Ecoplast Gela-Diavoli Rossi Nicosia 3-2

Ancora a secco i Diavoli Rossi Nicosia con la terza sconfitta consecutiva del 2019, la nona in campionato su 11 incontri. I rossoneri nicosiani nell’undicesima giornata del campionato di pallavolo maschile di serie C escono sconfitti da Gela contro la Ecoplast per 3-2.

Si è trattato di un match molto combattuto, tra due squadre da sempre rivali anche nelle serie minori. I Diavoli Rossi Nicosia si aggiudicano il primo set per 20-25, perdono il secondo per 25-23. I padroni di casa perdono il terzo set per 26-28, ma si aggiudicano il quarto per 25-23. Al tie-break i padroni di casa riescono a superare i Diavoli Rossi Nicosia per 15-8.

I Diavoli Rossi Nicosia alla quarta sconfitta consecutiva non vincono un incontro dal 9 dicembre 2018 quando riuscirono a battere in casa il fanalino di coda del campionato Gupe Catania. La squadra del presidente Campione è ferma a sette punti al terz’ultimo posto in classifica.

Sabato prossimo, ancora una volta fuori casa, i Diavoli Rossi affronteranno l’Usco Gravina, squadra quart’ultima in classifica con 16 punti. All’andata gli etnei espugnarono lo Stefano La Motta vincendo per 1-3.