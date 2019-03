Pallavolo maschile serie C, i Diavoli Rossi Nicosia vincono fuori casa contro la Volley Catania Gupe

Volley Catania Gupe-Diavoli Rossi Nicosia 1-3

Giunge da Catania la terza vittoria consecutiva dei Diavoli Rossi Nicosia, che nella 16ma giornata del campionato di pallavolo maschile di serie C riescono a superare in quattro set il fanalino di coda del campionato Volley Catania Gupe.

I Diavoli Rossi Nicosia perdono il primo set per 25-23. Si rifanno nei successivi tre vincendoli per 23-25, 12-25 e 23-25. Non è stato un match facile il sestetto padrone di casa ha dato filo da torcere ai Diavoli Rossi fino all’ultimo punto del quarto set dimostrando, nonostante l’ultimo posto in classifica, carattere e sportività.

I rossoneri di Nicosia sono sempre terz’ultimi in classifica, ma salgono a quota 14 punti. Domenica prossima i Diavoli Rossi si troveranno di fronte, in casa, l’Aquila Bronte, squadra capolista del campionato di serie C. All’andata l’Aquila Bronte superò in casa i Diavoli Rossi Nicosia per 3-0.