Pallavolo maschile serie C, sconfitta casalinga per i Diavoli Rossi Nicosia contro la capolista Aquila Bronte – FOTO & VIDEO

Diavoli Rossi Nicosia-Aquila Bronte 1-3

Dopo diversi successi dei Diavoli Rossi in casa e fuori arriva la sconfitta ad opera della capolista Aquila Bronte, che ha espugnato con il risultato di 1-3 lo Stefano La Motta.

La capolista non ha avuto vita facile a Nicosia, i Diavoli Rossi sorretti per tutto il match dai loro supporters hanno lottato punto su punto. I Diavoli Rossi hanno perso i primi due set per 18-25 e 22-25, poi riescono a vincere il terzo set per 26-24. Perdono il quarto e decisivo set per 19-25.

Si conclude il campionato dei Diavoli Rossi in casa, con questa sconfitta la squadra del presidente Campione è ottava con 14 punti. Sabato prossimo 16 marzo, a Catania, si concluderà il campionato di serie C dei Diavoli Rossi Nicosia, che affronteranno l’Area Volley, gli etnei sono sesti con 25 punti e all’andata superarono i Diavoli Rossi per 0-3.