Pallavolo maschile serie C, sconfitta per i Diavoli Rossi Nicosia

Diavoli Rossi Nicosia-Area Volley 0-3

Si apre con una sconfitta il 2019 dei Diavoli Rossi Nicosia. Nel recupero della nona ed ultima giornata del girone d’andata del campionato di serie C di pallavolo maschile, i Diavoli Rossi Nicosia sono stati sconfitti dalla squadra catanese dell’Area Volley per 0-3. Il match si è giocato sul campo neutro di Agira per l’indisponibilità della tensostruttura Stefano La Motta ancora in fase di ristrutturazione.

Gli etnei dell’Area Volley hanno vinto i tre set con i punteggi di 18-25, 17-25 e 19-25.

Si tratta della settima sconfitta stagionale per i Diavoli Rossi Nicosia, fermi a 6 punti al terz’ultimo posto in classifica.

I Diavoli Rossi Nicosia torneranno a giocare il 20 gennaio, il calendario li mette di fronte al Giarratana, squadra ragusana seconda forza del campionato. Questa partita si doveva giocare in casa, ma probabilmente anche per la prossima settimana lo Stefano La Motta non sarà pronto, di conseguenza per la terza volta nella stagione si giocherà in campo neutro.