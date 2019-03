Parte da Enna per la Regione Sicilia la rivoluzione del commercio sul web

Parte da Enna per la Regione Sicilia la rivoluzione del commercio on line. Sarà presentato sabato 23 Marzo, alle ore 10:00 presso l’Hotel Garden di Pegusa (EN), il progetto Ops Sicily Commerce. Nasce un unico brand per supportare tutti i negozi cittadini a vendere on line sui principali marketplace come Amazon ed ePRICE.

Si chiama “Ops Sicily Commerce” ed è il primo ed unico brand sotto il quale i negozi della città e della provincia si preparano a sbarcare su Internet. L’idea è della OPS Srl , Online Platform for Shops, che ha scelto Enna, situata al centro della Sicilia, come prima città siciliana per il lancio del suo innovativo progetto di e-commerce.

L’intuizione di fondo è semplice: vedere i negozi non più come singole identità ma come un grande magazzino diffuso. Per anni i negozi hanno guardato alle vendite on line come ad un “mostro”, oggi questa paura può trasformarsi in un’opportunità per la sopravvivenza degli stessi punti vendita.

A gestire il salto digitale dei commercianti locali sulle maggiori piattaforme marketplace d’Europa (Eprice, Amazon, Hitmeister, Ebay, Fnac, Cdiscount, Rue De Commerce, Rakuten, Manomano, Spartoo) è la “Ops Sicily Commerce”, in partnership esclusiva con la OPS Srl e con il Gruppo 3PW (società specializzata nella gestione e-commerce su marketplace di medie e grandi imprese), che si candida così ad essere la prima piattaforma logistico-commerciale esistente in grado di supportare i negozi nella vendita on line.

All’evento saranno presenti imprenditori ed esperti di e-commerce. Info tel. 0915567368 – cell. 3479283880 – 3477467888