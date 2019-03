Per l’arresto del giovane spacciatore a Piazza Armerina, la Lega plaude all’operazione della Polizia di Stato

Sono soddisfatti Giuseppe Savoca e Saverio Cuci, responsabili Lega Salvini Premier per la provincia di Enna e Renzo Amore, presidente del circolo Lega Salvini Premier di Piazza Armerina, appena hanno appreso dell’operazione della Polizia di Stato, che ha portato all’arresto di un giovane spacciatore a Piazza Armerina e mettono in evidenza come la direttiva del Ministro Salvini stia dando i suoi frutti: “Ancora una volta sono i fatti a smentire le polemiche strumentali. Grazie alla direttiva ”Scuole Sicure” fortemente voluta dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini, che contiene misure per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole, a Piazza Armerina è stato tratto in arresto un giovane spacciatore.

L’operazione scuole sicure si sta dimostrando un’eccellente strumento di contrasto alla micro criminalità in uno degli ambienti più delicati come quello della scuola, luogo che viene frequentato assiduamente dai nostri figli e che per tale ragione va attenzionato in maniera particolare. Il nostro plauso va al commissariato della Polizia di Piazza Armerina e al nostro Ministro dell’Interno che giorno dopo giorno sta rendendo l’Italia più sicura”.