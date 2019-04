Piazza Armerina, arrestato un pregiudicato condannato in via definitiva per furto un furto d’acqua

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Piazza Armerina ha proceduto a dare esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Enna, a carico del 73 enne Antonino Chiella, condannato in via definitiva per furto aggravato.

La condanna, emessa dal Tribunale Ordinario di Enna, fa riferimento a fatti commessi a Piazza Armerina nel gennaio del 2015, allorquando, come accertato dagli investigatori del locale Commissariato di P.S., lo stesso si rese responsabile di furto di acqua tramite allacciamento abusivo alla rete idrica.

Dopo gli adempimenti di rito, l’uomo è stato condotto presso la sua abitazione per espiare la pena di 6 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare.