Piazza Armerina, arrestato un uomo dopo aver distrutto un impianto di video sorveglianza del condominio ed inveito contro le forze dell’ordine

Nel pomeriggio di domenica 8 luglio, gli uomini del Commissariato di Piazza Armerina unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato il 41 enne Mario Minacapelli, l’uomo è accusato dei reati di danneggiamento, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

Alle ore 13.25 circa di domenica, al 112 veniva segnalato un soggetto intento a “distruggere” un’abitazione.

Giunti sul posto, gli agenti riscontravano la presenza dell’arrestato in evidente stato di agitazione psico-fisica. L’uomo, “armato” di un lungo paletto in metallo, aveva poco prima distrutto alcune telecamere collocate a protezione del condominio e lungo il perimetro esterno dello stesso, danneggiando, altresì, due porte condominiali poste in prossimità dell’ingresso e a piano terra e la carrozzeria di un mezzo parcheggiato nello spiazzo attiguo del condominio.

Il soggetto, nonostante i ripetuti tentativi degli agenti di calmarlo, assumeva un atteggiamento ostile, tale da lasciar presupporre il concreto pericolo di una qualche azione violenta ed imminente nei confronti degli stessi che, dovendolo allontanare dal sito, per evitare conseguenze ulteriori, tentavano più volte di accompagnarlo sottobraccio fuori dall’ingresso del condominio, tentativi vani, poiché l’uomo reagiva divincolandosi e spingendo a viva forza gli stessi procedenti.

Stante il plateale atteggiamento di resistenza attiva posta in essere dall’uomo che, assumendo, altresì, un comportamento di minaccia e di sfida, si opponeva ai pubblici ufficiali, giungendo persino a “spintonarli” per allontanarli, Minacapelli veniva ammanettato con non poche difficoltà e quindi accompagnato negli uffici del locale Commissariato di P.S. in stato di arresto e su disposizione del pubblico ministero di turno, posto agli arresti domiciliari.

Nella giornata di lunedì 9 luglio l’arresto è stato convalidato e nei confronti del soggetto è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.