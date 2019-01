Piazza Armerina, denunciato dalla Polizia di Stato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di cocaina

Nel pomeriggio del 4 gennaio gli agenti della Squadra mobile di Enna e del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina hanno denunciato a Piazza Armerina per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, il 45 enne I. P..

Durante un posto di controllo sulla provinciale 15 in direzione Piazza Armerina, i poliziotti della volante del Commissariato di P.S., fermavano e sottoponevano a controllo un’autovettura, guidata da un uomo piazzese la quale percorreva la strada che dai mosaici patrimoni dell’Unesco conduce al centro urbano. L’uomo manifestava un’insolita irrequietezza, motivo per cui i poliziotti decidevano di approfondire gli accertamenti. Pertanto, I.P. veniva sottoposto a perquisizione personale estesa anche all’autovettura, nel corso della quale, all’interno di una tasca del giubbotto che l’uomo indossava gli investigatori rinvenivano un involucro in cellophane di colore bianco, termo saldato, con al suo interno due pezzi pietrificati di sostanza di colore bianco, dalle caratteristiche della cocaina, del peso, al lordo della confezione, 2.20 grammi.

Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna. La cocaina rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.