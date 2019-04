Pietraperzia, effettuati controlli da parte del Nil e Nas dei Carabinieri in esercizi pubblici ed attività commerciali

I militari del Comando provinciale dei Carabinieri di Enna, unitamente a quelli del Nucleo ispettorato del Lavoro di Enna e al Nas di Catania, hanno effettuato una serie di controlli nei confronti di vari esercizi pubblici ed attività commerciali di Pietraperzia.

In particolare, sono stati sottoposti ai controlli alcuni bar (dove sono state specificamente riscontrate violazioni in materia igienico sanitarie), negozi ed aziende agrituristiche.

Numerose le sanzioni elevate al riscontro delle violazioni che hanno portato anche alla compilazione di verbali per migliaia di euro.

L’Arma territoriale conduce sul territorio di Pietraperzia, come nel resto della provincia, una fattiva campagna di legalità anche attraverso questi controlli negli specifici settori, avvalendosi, del caso, della qualificata collaborazione dei vari comparti di specialità quali appunto il Nas o il Nucleo ispettorato del Lavoro; tutto ciò a beneficio e tutela dei consumatori, in un’ottica di completo controllo del territorio, sia sul piano della prevenzione sia su quello della repressione delle condotte non conformi alle regole.