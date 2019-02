Pietraperzia, i carabinieri arrestano un uomo per aver accoltellato il fratello

Il 4 febbraio, i militari della Stazione Carabinieri di Pietraperzia e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piazza Armerina, hanno tratto in arresto Filippo Imprescia, bracciante agricolo di anni 42, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate nei confronti del proprio fratello.

Le indagini dei carabinieri permettevano di stabilire che intorno alle 6.30 della mattina del 4 febbraio, lungo la via Nazario Sauro di Pietraperzia, Filippo Imprescia aggrediva il proprio fratello Francesco, di 46 anni, per futili motivi legati a controversie economiche derivanti dal possesso di un terreno. La vittima, colpita all’addome con un oggetto acuminato, veniva trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove, sottoposto ad intervento chirurgico, veniva dichiarato dai sanitari non in pericolo di vita.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.