Nicosia è sempre stata una città piena e propositrice di Cultura, con una leadership culturale su tutto il territorio. Siamo il paese dalle 100 chiese, dei 2 Cristi, dei 24 Baroni, dei 3 Santi e potremmo continuare all’infinito. È quindi un qualcosa di naturale e ovvio il trovare all’interno della Nostra città un Polo Universitario. O meglio, sarebbe normale se non ci fosse questa politica pauperistica che tende a spogliare il Sud e i piccoli centri a favore del Nord.

L’impegno e la forza di creare un Polo Universitario, l’unico nella Nostra Nicosia, proviene da cittadini nicosiani ed è tutto per amore del territorio. Questa è la cosa bella: una cosa genuina e viva, che va controcorrente ai grandi processi economici e tenta di dare un futuro a Nicosia e nei paesi limitrofi ai tanti giovani che, altrimenti, si vedono costretti, sin dopo il diploma, ad emigrare per non tornare più. Questa Istituzione, fondata a Nicosia nel 2016, prende il nome di “Istituto di Ricerche Sociologiche e di Studi per l’Alta Formazione (I.R.S.S.A.F. – Polo Universitario di Nicosia)”.

Tale Istituzione si prefigge di contribuire allo sviluppo ed all’incremento degli studi e delle ricerche relative ai campi di maggior interesse sociale, economico, tecnologico-scientifico e culturale, con particolare riguardo alle scienze economiche, informatiche, giuridiche, psicologiche e sociali e costruire ed effettuare percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale (corsi di formazione professionale, corsi di laurea, masters, corsi di alta formazione in genere, attività di ricerca e studio anche nei settori sociale e sanitario).

Il Polo Universitario, nel perseguire le proprie finalità, intende rivolgere particolare attenzione alle giovani generazioni del Mezzogiorno d’Italia, per assicurare nuove possibilità di lavoro, consone alle attuali esigenze di progresso scientifico e socio-economico. Diversi sono gli ambiti in cui opera, tra cui l’Ambito Didattico-Formativo attraverso organizzazione di corsi specializzati di preparazione professionale, formazione, nonché corsi di laurea, masters, perfezionamento, etc. volti alla migliore valorizzazione delle giovani generazioni, creando e organizzando poli didattici specializzati in tematiche anche sperimentali, al fine di assicurare un nuovo ed originale apporto al progresso sociale e scientifico nazionale ed internazionale e gestendo di centri di ricerca scientifica e sociologica ed ogni altra attività di ricerca, di formazione, di promozione della cultura proveniente da istituzioni universitarie e scolastiche.

A tal proposito, scendendo nel particolare, il Polo Universitario offre un grande ventaglio di opportunità per i Nostri giovani, offrendo ben 63 corsi di laurea, diversi master di I e II livello, corsi di specializzazione, certificazioni informatiche e di lingua inglese e corsi singoli per chi vuole approfondire a livello universitario una determinata tematica. Prezzi vantaggiosissimi, soprattutto per chi ha meno di 26 anni, con una tassa di immatricolazione di soli 850,00 euro. Quindi già minore delle normali tasse universitarie a cui siamo abituati, senza contare il vantaggio che con la permanenza nel proprio territorio le famiglie non dovranno sostenere spese di affitto o tutte quelle spese che comporta un figlio fuori sede.

Per ulteriori informazioni si può contattare il Responsabile dr. Riccardo Fiscella al 347.5177766 o all’indirizzo mail nicosia.universita@gmail.com.

Un’opportunità senz’ombra di dubbio, quindi, da cogliere e accogliere soprattutto per il rilancio della Cultura e dell’economia locale, un’ancora per i nostri giovani che finalmente troveranno un modo per non dover emigrare ma avere il diritto di una formazione valida e prestigiosa di carattere universitario anche nel paese in cui sono nati.

Alain Calò