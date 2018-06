Premiazione concorso “Cultura, arte e mestieri” indetto dal Rotaract Club di Nicosia

Si è concluso il concorso fotografico social “Cultura, arte e mestieri” promosso dal Rotaract club di Nicosia assieme allo studio fotografico di Vincenzo Ingrassia. Le diverse opere pervenute da tutta la Sicilia hanno di certo testimoniato il successo e l’interesse che il contest ha suscitato in molti fotografi amatoriali che, seguendo le linee guida del bando, hanno, nei loro scatti, regalato “sguardi” sulle piccole realtà in cui vivono, con angoli e scorci unici nel loro genere. Missione quindi compiuta anche per l’intento “morale” del concorso, e cioè quello di valorizzare e far conoscere al pubblico i mestieri, i monumenti, insomma la cultura che ciascuna realtà porta con se. Nella cerimonia di premiazione, avvenuta nella mattina del 17 Giugno presso lo studio fotografico di Vincenzo Ingrassia a Nicosia, dopo un breve intervento del Presidente del Rotaract club di Nicosia Giovanni Carlisi sulla buona riuscita del premio e sul compiuto intento della valorizzazione locale e l’intervento di Vincenzo Ingrassia, è seguito il momento della consegna dei due premi spettanti al vincitore e al secondo classificato, rispettivamente conquistati da Antonella Rizzo con lo scatto dal titolo “Come un sipario di foglie che copre un pezzo di cuore” (primo premio consistente in un’action cam) e da Edoardo Leanza con lo scatto dal titolo “Le nonne e i nonni sono la nostra forza e la nostra saggezza” (secondo premio consistente in una tela della foto offerta dallo studio fotografico di Vincenzo Ingrassia).

Un’iniziativa “semplice” ma densa di significati. Lodevole in quanto ha raggiunti obiettivi che a volte neanche le pomposità più elevate riescono a raggiungere. Ed è proprio la semplicità ciò di cui abbiamo bisogno. La semplicità di un angolo di paesaggio o del focolare domestico. La semplicità di uno scatto che può raccontare una storia. Ben vengano queste iniziative, con la speranza che nel tempo si ripetano e si moltiplichino per valorizzare sempre più e sempre meglio il nostro territorio.

Alain Calò