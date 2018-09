Premio TeleNicosia – Impavidarte

La famiglia Calò, l’associazione culturale TeleNicosia, l’Istituto di Ricerche Sociologiche e di Studi per l’Alta Formazione (I.R.S.S.A.F) e il Rotaract club di Nicosia hanno bandito nel corrente anno il Concorso Artistico Letterario “Impavidarte – la biennale della cultura 2018-2019”, articolato in dieci sezioni.

La sezione sette (7) del concorso, dedicata al cinema, prevede la prima edizione del PREMIO TELENICOSIA .

Si tratta di un concorso internazionale di cortometraggi.

Ogni autore può inviare sino ad un massimo di cinque (5) opere, l’autore può essere un singolo o un gruppo, il corto deve avere una durata massima di 20 minuti, titoli compresi.

La Partecipazione è completamente GRATUITA, quindi non è richiesta alcuna quota d’iscrizione, nè altro contributo nè prima, nè durante lo svolgimento del concorso.

Per partecipare al PREMIO TELENICOSIA occorre inviare il proprio cortometraggio entro il 31 dicembre 2018 in formato digitale (è ammesso qualunque formato) all’indirizzo di posta elettronica impavidarte.premio@gmail.com o per posta ordinaria spedendo il DVD al seguente indirizzo:

<< Segreteria Concorso letterario “Impavidarte – la biennale della cultura” c/o Alain Calò, C/da Albereto SNC, 94014 – Nicosia (Enna) >>.

Si può utilizzare anche il metodo wetransfer o simili per inviare l’opera cinematografica.

Sono previsti, oltre al premio per il primo, secondo e terzo classificato, un premio creatività, un premio migliore colonna sonora ed un premio per la migliore fotografia.

Inoltre verrà assegnato a tutti i vincitori di ciascuna sezione il premio “L’Albero delle Arti”, adottato per questa edizione dal Concorso artistico/letterario assieme alla “Cesta Culturale” consistente in opere (libri, cortometraggi…) di artisti locali.

È altresì previsto l’attestato “Premio della Critica” che può essere conferito a qualunque opera finalista (anche premiata).

Sarà inoltre conferito, durante la serata di premiazione, il premio “I.R.S.S.A.F.” consistente, per ciascun vincitore di ogni sezione, in un buono di 100,00 (cento) Euro, e di un buono di 50,00 (cinquanta) Euro per il secondo e terzo classificato, spendibili, entro il 31 Dicembre 2020, per usufruire dei servizi a carattere formativo culturale offerti dall’Istituto di Ricerche Sociologiche e di Studi per l’Alta Formazione (I.R.S.S.A.F.).

È prevista la possibilità di assegnazione di ulteriori premi non indicati su regolamento/bando del concorso.

Il bando del concorso è visualizzabile e scaricabile in versione PDF da questo link:

La modulistica per iscriversi e partecipare al concorso è visualizzabile e scaricabile in versione PDF da questo link