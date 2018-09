(Clicca per ingrandire)

Durante il Nebrodi Film Festival è stato presentato presso l’aula consiliare del Palazzo di città, a Nicosia, in Piazza Garibaldi, il libro “Julia tu sei mia”, in presenza dell’autrice Laura Maccarrone Li Volsi. E’ stato in tale occasione proiettato anche il book-Trailer del libro, prodotto appositamente da TeleNicosia e diretto da Maria Teresa La Via.

Servizio sulla serata:

Book Trailer del libro “Julia tu sei mia”, prodotto per l’occasione da TeleNicosia e diretto da Maria Teresa La Via: