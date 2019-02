Primarie PD, i segretari dei circoli della provincia di Enna chiedono l’istituzione di almeno un seggio per ogni Comune

Venti segretari dei circoli PD della provincia di Enna e sei sindaci hanno richiesto con un comunicato congiunto, in vista delle primarie per la scelta del segretario nazionale del PD, l’istituzione di un seggio per ogni Comune.

Questo il testo del comunicato.

“I sottoscritti segretari di Circolo, i Sindaci del PD della provincia di Enna e i componenti Amore, Barresi, Marino, Salamone e Vanadia della CPCN, avendo appreso che la Commissione Provinciale per il Congresso Nazionale, a maggioranza, intende, istituire soltanto 8 seggi elettorali in altrettanti Comuni, esprimono con fermezza il loro più profondo disappunto.

Detta decisione impedirebbe, di fatto, alla stragrande maggioranza degli elettori della Provincia di Enna di poter scegliere il nuovo Segretario Nazionale nel corso delle votazioni programmate per il 3 marzo 2019.

E’ appena il caso di ricordare che tutti i segretari di Circolo sono nelle condizioni di attivare seggi in tutti i Comuni e che la costituzione di soli 8 seggi, a fronte dei 23 seggi costituiti nelle primarie del 2017, come comunicati dallo stesso Presidente della Commissione, dott. Pappalardo, rappresentano un grave vulnus alla partecipazione di iscritti e simpatizzanti.

I segretari di circolo, che per Statuto rappresentato il partito a livello territoriale e i Sindaci del PD, in rappresentanza di migliaia di iscritti e di elettori, chiedono l’immediato ripristino delle regole democratiche che consentano a tutti di potersi esprimere attraverso il voto, con l’istituzione di almeno un seggio per ogni Comune; agli organi di garanzia, Nazionali e Regionali del Partito Democratico, si rivolge accorato appello affinché assicurino il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, segnatamente della delibera n. 46 del 5/2/2019 della Commissione Nazionale per il Congresso 2019 e l’art. 9 comma 5 del Regolamento per il Congresso 2019”.

FIRMATO:

CIRCOLO SEGRETARIO

AIDONE LOMBARDO CARMELO

AGIRA CARAMANNA GIUSEPPE

ASSORO GIANGRASSO NICOLA

BARRAFRANCA GLENDA BARRESI

CALASCIBETTA FONTANAZZA PAOLA

CATENANUOVA GAGLIANO GAETANO

CENTURIPE BIONDI NINO

CERAMI CAVALERI SANTO

ENNA ALTA SAVARESE GIGI

ENNA BASSA GUARASCI EMANUELA

GAGLIANO C.TO BATTIATO ENZO

LEONFORTE VANADIA ANTONIO

NICOSIA CATANIA ANTONELLO

NICOSIA VILLADORO SCAVUZZO DOMENICO

NISSORIA MANNO ROSALIA

REGALBUTO ROCCELLA SALVO

SPERLINGA CASTIGLIA SALVATORE

TROINA SALVO LEANZA

SANGIORGIO ING BANNO’

VILLAROSA RAPE’ KATIA

COMUNE SINDACO

AIDONE LACCHIANA ENZO

ASSORO LICCIARDO ANTONIO

CASCIBETTA CAPIZZI PIERO

CATENANUOVA SCRAVAGLIERI CARMELO

GAGLIANO ZAPPULLA SALVATORE

REGALBUTO BIVONA FRANCESCO