Pubblicati gli eventi del “Natale a Nicosia” 2018-2019

L’amministrazione comunale ha reso noto il calendario degli eventi del “Natale a Nicosia”, così come per l’estate 2018 si è resa fondamentale la collaborazione con la Confcommercio di Nicosia.

Si parte sabato 15 dicembre in via Umberto con i classici mercatini di Natale divenuti con il tempo una tradizione delle festività natalizie nicosiane. Zampognari e musica dal vivo animeranno le vie della città. I mercatini proseguiranno anche domenica 16 dicembre. L’organizzazione di questo evento è del Movimento per la Difesa dei Territori, dell’associazione Dacosa Nascecosa e dell’associazione Veicoli Storici, Confcommercio e gli scout del gruppo Nicosia 4.

Le stesse associazioni hanno organizzato domenica 15 dicembre la terza edizione della Sagra della Piciota, il piatto tipico della tradizione culinaria nicosiana. Oltre alla degustazione di questa prelibatezza, sono stati organizzati diversi eventi attorno alla sagra. Da segnalare alle 10.30 la Passeggiata della Piciota a cura dell’associazione sportiva Ruota Libera Nicosia, un tour in bicicletta. Sempre domenica alle 8.30 l’associazione Sentieri Innovativi ha organizzato Natale in Montagna, un percorso lungo la riserva naturale Sambughetti-Campanito, 7 chilometri di trekking lungo i sentieri della riserva.

Il 22 dicembre anche a Villadoro verranno organizzati i mercatini di Natale in piazza Carlo Alberto.

Domenica 23 dicembre al cine-teatro Cannata a cura della testata on line Telenicosia andrà in scena il primo concorso di bellezza Miss e Mister Nicosia, ma non sarà solo un concorso di bellezza, ma un contenitore in cui sono state previste tante sorprese con comici, musica e quiz.

Dal 26 al 29 dicembre a partire dalle 17.30 e fino alle 22.30 si potrà visitare presso la Silva dei Frati Cappuccini di Nicosia il Presepe Vivente, giunto alla 30ma edizione. L’ingresso e su prenotazione.

Un altro Presepe Vivente sarà allestito il 30 dicembre a Largo Duomo alla ex pescheria a partire dalle 18.

Il 30 dicembre piazza Garibaldi, a partire dalle 20, ospiterà “Brindisi sotto la torre”, un’occasione per scambiarsi gli auguri di fine anno con balli, musiche e coro.

Il primo gennaio in Cattedrale alle 20 si svolgerà il concerto d’organo a cura del maestro Ermanno Provitina. Il 2 gennaio la chiesa di San Vincenzo Ferreri ospiterà alle 20 il concerto di Capodanno curato dall’associazione musicale “S. Cecilia” di Nicosia.

Il 5 e 6 gennaio si svolgerà nel quartiere di San Miche il Presepe Vivente, ideato ed organizzato da Arianna De Luca.

Sabato 5 gennaio in via IV novembre ed in viale Vittorio Veneto, a partire dalle 20 e fino alle 2.30 del mattino si svolgerà la prima Notte Bianca di Natale.