Pubblicato il libro “Harris, il fondatore del Rotary” di Paolo Orlando con il patrocinio del Rotary di Piazza Armerina e Regalbuto

Paul Percy Harris è stato un avvocato statunitense, fondatore nel 1905 dell’associazione Rotary International. Il libro, scritto da Paolo Orlando e realizzato dal C.A.S.A. Centro Armerino Studi Amministrativi con il patrocinio del Rotary Club Piazza Armerina e Regalbuto, è stato già presentato a Caltanissetta, giovedi 4 ottobre 2018, con l’organizzazione del Rotary Club Caltanissetta ed a Marineo, in provincia di Palermo, sabato 13 ottobre 2018, con l’organizzazione dei Rotary Clubs Corleone, Lercara Friddi e Palermo Monreale.

“Questo semplice contenuto è stato preparato in occasione di una casuale, curiosa e profonda lettura di un volantino dove si evidenziava la figura di Paul Percy Harris che se ben conosciuto mai approfondito, per conoscere la sua vita. – afferma Paolo Orlando – Mi sono ritrovato a dover riflettere su Harris un personaggio così noto nel mondo. Ho iniziato a leggere e poi leggere e poi cercare e poi annotare e poi studiare e poi approfondire … ecco cosa è uscito fuori. Un’opera modesta ma piena di amore, passione ed un particolare interesse nello scoprire chi veramente fosse nella sua vita il fondatore del Rotary. Uno straordinario personaggio con una inventiva prima e il raggiungimento di uno scopo e certo obiettivo poi. Il volume nei suoi contenuti ed argomentazioni si incentra su quanto recuperato dalle numerose, faticose ed amorevoli ricerche inserendo soprattutto foto ed immagini d’epoca che potessero permettere di cogliere le prospettive globali delle tematiche che lo stesso Rotary si è sempre sforzato in una crescente credibilità nelle comunità mondiali. – conclude Paolo Orlando – La formula saliente adottata da Paul Harris, era abbastanza innovativa: amicizia e servizio, portati avanti dai soci del Club ‘al di sopra dell’interesse personale’. La rotella che si porta sulla giacca, è insignificante se non rappresenta ‘Qualcosa’. Per tutti deve rappresentare non l’apparenza ma la coscienza del Rotary e quella dei veri Rotariani”.

Il libro non è in vendita, ogni eventuale offerta sarà devoluta alla Rotary Foundation.