Raccolta differenziata a Barrafranca. Continua la distribuzione dei contenitori in vista dell’avvio del servizio “porta a porta”

Continua a Barrafranca, la distribuzione dei contenitori per la raccolta differenziata. Tutti i cittadini, a prescindere dalla lettera dell’alfabeto con cui inizia il loro cognome, devono recarsi in piazza Fratelli Messina, dove, nell’immobile dei Servizi Sociali, potranno ritirare i contenitori per il servizio “porta a porta” che inizierà il prossimo 13 maggio.

L’ufficio sarà aperto il lunedì, il mercoledì, il venerdì ed il sabato dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 9 alle 17. Per ritirare i contenitori è necessario munirsi della tessera sanitaria dell’intestatario della Tari anche in caso di delega. Dal momento dell’avvio del servizio di raccolta differenziata, affidato alle imprese Iseda, Ecoin ed Icos, i rifiuti che verranno lasciati in normali sacchetti e dunque fuori dai contenitori, non verranno raccolti dagli operatori ecologici ed i cittadini non in regola, potranno incorrere in sanzioni pecuniarie.