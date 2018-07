Raggiunto l’accordo tra il Comune di Troina e l’Asd Troina Calcio

L’Asd Troina Calcio disputerà il prossimo campionato della stagione 2018-2019 in serie D.

A renderlo noto il sindaco Fabio Venezia e il patron della squadra Giovanni Alì, a margine dell’accordo raggiunto ieri tra il Comune di Troina e la Società sportiva, nel corso di un incontro tenutosi al palazzo municipale, a conclusione di un fitto ciclo di colloqui che si protraggono da diverse settimane, cui hanno preso parte anche la giunta comunale, il presidente Pietro Dell’Arte, e altri dirigenti della squadra.

L’intesa tra le parti prevede che la Società, che ha già formalizzato nei giorni scorsi l’iscrizione della squadra al campionato di serie D, manterrà invariato il proprio assetto con Dell’Arte presidente e Alì socio di maggioranza, mentre il Comune, insieme a altri imprenditori locali che hanno manifestato la propria collaborazione, sosterrà finanziariamente l’Asd con un congruo contributo annuale e effettuerà i lavori per l’adeguamento e la sistemazione dello stadio comunale.

“Siamo molto soddisfatti che l’ambiziosa sfida del Troina Calcio possa continuare con lo stesso entusiasmo anche nei prossimi anni – dichiara il sindaco Fabio Venezia. Ringraziamo il patron Alì per il suo prezioso sostegno e il forte legame che manifesta per la nostra città. L’amministrazione comunale non farà mancare il proprio supporto in questo ambizioso progetto”.

Espletate le procedure di gara infatti, il Comune, nella primavera prossima, avvierà i lavori di riqualificazione e ampliamento dell’impiantistica del “Silvio Proto” che, grazie al finanziamento a tasso zero di 1 milione e 500 mila euro del Credito Sportivo, consentiranno anche di realizzare un nuovo manto in erba sintetica per il terreno di gioco, le torri faro, gli spogliatoi e la tribuna, permettendo alla squadra di disputare in città il girone d’andata.

La Società dal canto proprio, che ha garantito che costruirà una squadra competitiva e ambiziosa, punterà molto sul settore giovanile e sulla scuola di calcio, che diventerà un polo d’attrazione per i giovani talenti della Sicilia interna, grazie anche alla collaborazione tecnica con il Siracusa Calcio, recentemente rilevato da Alì.

La squadra, la cui rosa sarà resa nota nelle prossime settimane insieme al nome del nuovo allenatore, inizierà la preparazione tecnica il 6 agosto prossimo, in attesa dell’arrivo di notizie circa il ricorso presentato dalla Società per prendere parte al campionato di Lega Pro, ipotesi ancora non esclusa.

“Ci teniamo molto a continuare quest’avventura a Troina – spiega Giovanni Alì – , una città cui siamo particolarmente legati. Costruiremo una squadra competitiva, con le stesse ambizioni dello scorso anno”.