Regalbuto, arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale

Nella tarda serata del 20 settembre, i Carabinieri della Stazione di Regalbuto hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 45 enne Giuseppe Rundo, manovale, pregiudicato, responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nella circostanza, i Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno intimato l’alt all’uomo alla guida di un ciclomotore; costui, sottrattosi al controllo, ha iniziato una folle corsa tra le vie cittadine, mettendo in pericolo l’incolumità’ pubblica con una guida spericolata. Dopo un breve inseguimento il Rundo, che guidava nonostante un provvedimento di sospensione della patente, è stato fermato, tratto in arresto e collocato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.