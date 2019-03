Regalbuto, durante lo svolgimento del carnevale arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale

I militari della Stazione Carabinieri di Regalbuto, nel corso della manifestazione del Carnevale di Regalbuto, traevano in arresto in flagranza di reato il 37enne Michele Lupica Spagnolo, allevatore di Regalbuto, con precedenti di polizia, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; contestualmente l’uomo veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Enna per il reato di rissa unitamente ad altri due soggetti.

I Carabinieri, che nella circostanza stavano espletando un servizio di ordine pubblico a tutela del regolare svolgimento della manifestazione, nonostante la moltitudine di persone riversatesi lungo l’itinerario di sfilata dei carri allegorici, si accorgevano della rissa intervenendo tempestivamente.

Nella circostanza, proprio Michele Lupica Spagnolo inveiva nei confronti di due militari, resistendo loro e aggredendoli. Tali circostanze divenivano determinanti per il magistrato di turno che disponeva gli arresti domiciliari per l’uomo.