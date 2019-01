Rinviato l’incontro di calcio tra Città di Nicosia ed Atletico Aragona

A causa delle avverse condizioni atmosferiche che nei giorni scorsi ha colpito Nicosia, l’incontro di calcio tra Città di Nicosia ed Atletico Aragona, valevole per la 12ma giornata del campionato di prima categoria è stato rinviato a data da destinarsi.

Le condizioni dello Stefano La Motta non sono ancora in grado di ospitar regolarmente un incontro di calcio, il terreno di gioco è coperto di neve, così come i posti in tribuna.

Non è l’unico incontro di questo girone a subire un rinvio, Leonfortese-Armerina e Ravanusa-Villarosa sono già state rinviate e si giocheranno mercoledì 9 gennaio.