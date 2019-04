Robert Placinta è il baby sindaco del Comune di Troina

Eletti dai neo 16 consiglieri anche i baby vice sindaco, presidente e vice presidente del consiglio comunale dei ragazzi

È Robert Placinta, 12 anni, cittadino rumeno da 8 anni in Italia, studente della classe 1ª C della scuola media “Don Bosco”, il neo baby sindaco del Comune di Troina.

Il primo cittadino junior è stato nominato ieri pomeriggio, dai 16 baby consiglieri eletti il 25 marzo scorso, durante la seduta di insediamento convocata dal presidente del consiglio Gaetano Monastra, nell’aula consiliare del palazzo municipale, nell’ambito del progetto di partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita pubblica della comunità, che anche quest’anno l’amministrazione comunale ha rinnovato per la terza volta consecutiva, in collaborazione con i dirigenti scolastici, gli insegnanti e gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola elementare e i ragazzi delle prime e delle seconde delle medie dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Troina.

“Ringrazio i consiglieri, gli insegnanti e tutti quanti per il sostegno che mi hanno dato nonostante la mia diversa etnia – ha dichiarato Robert. Sono di nazionalità rumena, ma il fatto che i miei compagni non abbiano avuto pregiudizi, dimostra in realtà quanto i ragazzi siano intelligenti, perché vanno ben oltre i pregiudizi che sono una cosa bruttissima”.

La seduta del neo consesso civico si è aperta con la proclamazione e il giuramento dei piccoli consiglieri eletti che, dopo l’elezione del baby sindaco, che ha ricevuto il passaggio di consegne e la fascia tricolore dal predecessore Martina Scorciapino, in carica dal 2017 fino a ieri, hanno votato anche per le altre cariche previste dalla legislatura.

I 16 baby consiglieri Giuseppe Bottitta, Fabiana Monteforte, Chiara Trovato, Lucia Bottitta, Salvatore Zitelli, Gabriele Siciliano, Giada Siciliano, Greta Calandra, Tommaso Di Muni, Francesco Siciliano, Cristian Ruberto, Robert Placinta, Maria Lucrezia Santoro, Pierpaolo Vela, Mariachiara Testa e Dorotea Bentivegna, rispettivamente 9 per la scuola primaria e 7 per quella secondaria di primo grado, hanno infatti eletto Lucia Bottitta baby presidente del consiglio comunale, Maria Lucrezia Santoro baby vice sindaco e Dorotea Bentivegna baby vice presidente del consiglio comunale dei ragazzi.

“La comunità deve integrare, accettare, accogliere ed essere solidale – ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione Carmela Impellizzeri – e stasera i ragazzi hanno dato una vera lezione di cittadinanza e di grande umanità. Da qui, possiamo partire insieme per seminare tante attività positive e momenti di integrazione ed accoglienza”.

I baby consiglieri, che sotto la guida e il tutoraggio del presidente e dei consiglieri senior saranno chiamati a prendere parte alle iniziative civili, religiose e pubbliche della comunità, parteciperanno al progetto nazionale in rete “Coloriamo il nostro futuro”, che accoglie le scuole ricadenti nei territori dei parchi e delle riverse naturali, di cui fanno parte 85 scuole, 12 regioni e 15 parchi d’Italia.

Una piccola delegazione composta dal baby sindaco, dal baby presidente e da un baby consigliere, dal 13 al 16 maggio prossimo parteciperà al XIX° Convegno Nazionale dei Minisindaci dei Parchi d’Italia, che si terrà a Gaeta (Lt), nel Parco Nazionale della Riviera di Ulisse.

“Stasera abbiamo scritto una bella pagina – ha dichiarato il sindaco Fabio Venezia – , in un tempo in cui soffia purtroppo sempre più spesso il vento dell’intolleranza. È un bel messaggio, frutto delle scelte dei ragazzi, ma anche dell’insegnamento scolastico e dei valori trasmessi dalle famiglie, che arricchisce di un valore autentico la nostra comunità, che dell’accoglienza ha sempre fatto un tratto identitario. Mi auguro che da questa esperienza possa nascere il futuro sindaco della nostra comunità, perché voi ragazzi siete già i cittadini dell’oggi”.