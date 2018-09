Salvatore Leanza è il nuovo segretario nel Pd di Troina

Nell’ultima riunione del direttivo del Partito Democratico di Troina il segretario Giuseppe Schillaci ha rassegnato le sue dimissioni a seguito della sua elezione a Consigliere Comunale, in occasione delle ultime elezioni amministrative e successiva nomina ad assessore della seconda amministrazione Venezia con delega alle attività produttive.

Alla guida del Partito Democratico di Troina il direttivo ha indicato nel ruolo di segretario Salvatore Leanza, dirigente dello stesso già dalla sua fondazione, il quale, dopo la designazione, ha dichiarato:

“Sono onorato e ritengo che il ruolo di segretario di un grande comunità politica come quella del PD di Troina, che conta circa 400 iscritti, punto di riferimento della politica provinciale, forte di una tradizione in grado di esprimere una classe dirigente di elevato spessore, debba essere scelto da un congresso in cui se ne tracci la linea politica e la guida, pertanto, circoscrivo il perimetro temporale del mandato fino allo svolgimento del congresso”.

Il dimissionario Schillaci dichiara: “Ringrazio tutto il circolo di Troina per la straordinaria esperienza che mi ha permesso di vivere con l’elezione all’unanimità nel 2013, un’esperienza arricchente sul profilo umano e politico in cui siamo riusciti a tenere vivo il partito a livello locale nonostante le enormi difficoltà vissute a livello provinciale, regionale e nazionale. Ringrazio, inoltre, il gruppo dirigente locale, che dopo le elezioni amministrative di giugno mi ha onorato indicandomi in maniera pressocchè unanime come componente della seconda giunta Venezia. In un’ottica in cui abbiamo sempre separato le cariche istituzionali da quelle politiche ho ritenuto doveroso rassegnare le mie dimissioni. La scelta del Dott. Leanza come reggente del partito fino al congresso conferma la grande maturità politica dei nostri dirigenti, Salvo è la persona giusta per gestire questa delicata fase, a lui va il mio ringraziamento personale per avermi affiancato in questi anni come vice, nonchè la massima stima e fiducia per il ruolo che ricoprirà egregiamente nei prossimi mesi“.

Il direttivo ha altresì deciso che ad affiancare Salvatore Leanza alla guida del partito ci sia tutta la segreteria uscente nelle persone di Renzo Macrì, Cristian Pagana, Silvestro Miraglia, Ninì Musumeci e Aurelia Alberti.