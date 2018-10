Saranno installate a Troina colonnine di ricarica per i veicoli elettrici

Due colonnine di ricarica, per i veicoli elettrici, saranno installate in piazza Antonio Gramsci e nel parcheggio di contrada Parapià.

Ad annunciarlo il sindaco Fabio Venezia, a seguito della stipula della convenzione tra il Comune di Troina e la società Enel X srl, volta a trovare soluzioni efficaci e condivise per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile.

“Siamo contenti che Enel abbia scelto tra i Comuni italiani e tra i pochi siciliani anche Troina per sperimentare questa nuova iniziativa volta a ridurre l’inquinamento ambientale proveniente dalle emissioni dei veicoli che utilizzano carburanti fossili – spiega il primo cittadino – , che abbiamo deciso di sposare perché si inserisce appieno nelle nostra azione amministrativa di promozione di uno sviluppo sostenibile anche attraverso nuovi progetti di mobilità urbana”.

L’iniziativa, che rientra nel Piano nazionale Enel per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, vedrà infatti la posa in tutto il territorio nazionale, entro il 2020, di circa 7 mila colonnine di ricarica, per arrivare a 14 mila nel 2022, con il duplice obiettivo di ridurre l’inquinamento e di decongestionare il traffico urbano e di contribuire altresì alla crescita del numero dei veicoli elettrici e ibridi circolanti.

“Siamo impegnati su i tutti i fronti nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente – aggiunge l’assessore alle politiche energetiche Giuseppe Schillaci – , dai rifiuti alla prevenzione del rischio idrogeologico, fino ad arrivare al risparmio energetico ed alle fonte rinnovabili di energia. Per questo, abbiamo accolto il progetto dell’Enel, cui concederemo due spazi con relativo parcheggio”.

L’accordo tra le parti, che avrà la durata di 8 anni, prevede infatti l’individuazione e la messa a disposizione gratuita, da parte del Comune, delle aree idonee all’installazione delle infrastrutture di ricarica sul suolo pubblico, mentre la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle stazioni elettriche sarà interamente a carico dell’Enel.