Scuole a Nicosia, il 10 gennaio l’ingresso per gli istituti superiori e posticipato alle 9.30

Anche il 10 gennaio, ma solo per gli istituti superiori di Nicosia, ovvero l’Alessandro Volta ed il Fratelli Testa, l’ingresso è stato posticipato alle ore 9.30. La decisione è stata presa dai dirigenti scolastici dei due istituti superiori

Per le scuole elementari e medie, ovvero per i plessi del primo e secondo circolo e per gli istituti Dante Alighieri e Pirandello l’orario d’ingresso torna alle 8.30.