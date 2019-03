Segnalata la presenza di processionaria al I Circolo Carmine di Nicosia, ma ad oggi nessun intervento

Da qualche settimana i genitori degli alunni del I Circolo “Carmine” di Nicosia hanno segnalato la presenza della processionaria del pino, il pericoloso lepidottero che può causare inconvenienti sanitari per le persone che si trovano in prossimità dell’area interessata a tale fenomeno, essendo le setole fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze tossiche urticanti.

I genitori la scorsa hanno avvertito il sindaco, ma ad oggi il Comune non ha proceduto alla necessaria disinfestazione.

Qualche anno fa fu emessa un’ordinanza di chiusura per tre giorni di alcuni plessi scolastici che si trovavano in prossimità di piante sulle quali proliferavano questi lepidotteri e qualche alunno fu anche ricoverato in ospedale.

Per legge tutti i proprietari o conduttori di terreni in cui si trovano piante affette dalla processionaria del pino devono provvedere alla disinfestazione obbligatoria, in modo autonomo ed a proprie spese. In caso di rischi per la salute delle persone o degli animali in aree urbane, gli interventi di profilassi sono disposti dal sindaco. In caso l’insetto minacci la sopravvivenza del popolamento arboreo, gli interventi di profilassi sono disposti dal Servizio Fitosanitario Regionale.