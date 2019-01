Servizio civile nazionale, pubblicato dalla Prefettura di Enna il bando di selezione di 613 volontari per progetti immigrazione del Ministero dell’Interno

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando straordinario per la selezione di 613 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale nell’ambito delle finalità istituzionali individuate dal Ministero dell’Interno che saranno realizzati presso lo stesso Ministero dell’interno e presso le sedi di 101 Prefetture tra le quali quella di Enna.

In particolare la Prefettura di Enna sarà impegnata nel progetto « Le procedure di r.a.v. e l’accoglienza nei luoghi di sbarco e presso i centri » nell’ambito del quale è previsto l’impiego di due volontari .

Il bando e i relativi allegati per la presentazione delle domande sono pubblicati sul sito Servizio Civile Nazionale e sono consultabili al seguente indirizzo http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolmininterno.aspx nonché all’apposita sezione del sito del Ministero dell’Interno « Servizio civile: è on line il bando per 613 volontari » dove è possibile anche prendere visione dei progetti.

Può essere presentata, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF (Domanda di ammissione – Dichiarazione dei titoli posseduti – Informativa sulla privacy), una sola domanda da indirizzare al Ministero dell’Interno oppure alla Prefettura sede del progetto che si sceglie facendo riferimento agli indirizzi pubblicati sui rispettivi siti internet.

Per il progetto riguardante la Prefettura di Enna la domanda di partecipazione deve essere presentata:

– tramite P.E.C., da indirizzare al seguente indirizzo protocollo.prefen@pec.interno.it specificando nell’oggetto «Servizio Civile Nazionale»;

– con raccomandata A/R da indirizzare a Prefettura di Enna – Piazza Garibaldi n. 1 – 94100 Enna , riportando sul plico la dicitura «Servizio Civile Nazionale»;

– a mano presso l’Ufficio di Gabinetto della Prefettura nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17, riportando sul plico la dicitura «Servizio Civile Nazionale».

La data di scadenza è il 30 gennaio 2019 (in caso di consegna a mano entro le ore 13).