Sicilia Outlet Village punta al sistema integrato turismo-shopping

Creare un sistema integrato turismo-shopping è da sempre una delle priorità di Sicilia Outlet Village, il polo siciliano del lusso che sin dalla sua nascita (nel 2010, ndr) ha lavorato per creare una rete con i principali player del territorio. Coinvolgere i centri urbani dell’Isola e le piccole località dove si snoda il patrimonio naturalistico, artistico e architettonico, ha consentito all’Outlet di creare un vero e proprio itinerario che, passando dall’autostrada Catania-Palermo, potesse far convergere chiese, musei, siti archeologici e paesaggistici, con la voglia di relax e di svago.

Scegliere la destinazione delle proprie vacanze in base alla possibilità di fare acquisiti è una delle nuove tendenze della travel industry, che sta diventando un vero e proprio fenomeno di studio da parte degli operatori della filiera. Innalzare la capacità attrattiva per i turisti dello shopping, infatti, consente di conquistare una domanda dall’alta propensione alla spesa, con evidenti vantaggi economici per tutto il territorio.

È per questo che Sicilia Outlet Village, accanto ai grandi brand a prezzi scontati, ha creato un’offerta d’intrattenimento – con un calendario di attività che passa dagli eventi culturali a quelli musicali e un ventaglio di servizi che incentivano la permanenza – e una strategia di marketing che mira a valorizzare le bellezze del territorio, attraverso partnership con gli enti di promozione turistica e sinergie con strutture ricettive, tour operator e stakeholders. Basti pensare alla recente collaborazione con Traghetti Caronte & Tourist, la società che collega la Sicilia alla Calabria con flussi in costante crescita, che oggi attraversa lo Stretto con navi interamente brandizzate Sicilia Outlet Village.

L’evoluzione riguarda anche i singoli negozi all’interno del Village, che nel tempo – oltre a garantire qualità e scontistica – hanno saputo rinnovarsi, parlando linguaggi nuovi per i consumatori internazionali: russi, arabi e giapponesi in prima linea. La nuova geografia delle shopping destination in Sicilia vede inoltre l’Outlet Village agganciato ai principali terminal di transito dei viaggiatori: dagli aeroporti ai porti, passando per le mete più gettonate come Taormina, Palermo, la Valle dei Templi e Piazza Armerina.

Una fotografia che è stata scattata durante la Fiera internazionale B2B del Turismo “TTG Incontri”, a Rimini dal 10 al 12 ottobre, che ha visto Arcus Real Estate, società della galassia Percassi, presentare la sua collezione di Outlet Village come vere e proprie “destinazioni turistiche”, capaci di offrire ai visitatori un’ospitalità a 5 stelle. Tra i progetti già sviluppati dall’azienda nel settore Outlet, infatti, ci sono Sicilia Outlet Village e Torino Outlet Village.

All’interno degli Outlet Village firmati Arcus Real Estate sono numerosi i servizi pensati per offrire un’esperienza di shopping unica: Info Point multilingue per accoglienza e informazioni, servizi bus navetta con partenza dal centro città, collegamenti con le principali località turistiche, un servizio Luxury Concierge attraverso cui è possibile organizzare escursioni o visite culturali, personal shopper, copertura free Wi-Fi ad alta tecnologia, playground per i più piccoli, business lounge per meeting e riunioni, oltre ovviamente al servizio tax free e un’accurata selezione di punti ristoro.