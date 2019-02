Silvo Pastorale di Nicosia, il 20 febbraio inizierà per sei giovani il Servizio Civile Nazionale

Dopo le selezioni per accedere al Servizio Civile Nazionale avvenute il 17 novembre 2018, sono stati selezionati i sei giovani che nel 2019 saranno impiegati nel progetto “Parchi e natura” e per un anno, a partire dal 20 febbraio 2019, si occuperanno della valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio naturalistico in servizio presso l’Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia.

I sei giovani volontari, d’età compresa tra i 18 ed i 28 anni, percepiranno per un anno un compenso di 433,80 euro mensili.

Per questo bando sono state presentate 77 domande di partecipazione, pervenute entro martedì 28 settembre 2018 presso la sede dell’Assp di piazza Garibaldi.

La commissione esaminatrice dopo aver preso in esame i titoli di studio, i titoli relativi alle esperienze pregresse ed aver applicato i criteri previsti nella sezione, ha stilato la graduatoria definitiva.

Questi i giovani ammessi: Francesco Macrì, Giuseppe Battaglia, Felice D’Amico, Debora La Greca, Andrea Bosco e Alessia Lizzo.