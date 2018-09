Simone Patrinicola ed il team Autosport Sorrento a Imola per confermare il momento positivo

La consapevolezza di poter continuare nel processo di crescita in questo affascinante mondo delle gare di durata. E’ quello che regna all’interno del Team Autosport Sorrento in cui l’ennese Simone Patrinicola, insieme al collega Michele Esposito, sono impegnati sabato 15 settembre sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola nella quarta prova del 3h Endurance Champions Cup organizzato dal Gruppo Peroni Race.

Patrinicola insieme ad Esposito al suo esordio in questo particolare segmento del Motorsport al volante della Ligier JS 53 nell’ultima prova di Monza, malgrado dei problemi di natura tecnica è riuscito a conquistare un importante quarto posto. Ma ad Imola sicuramente si guarda a qualcosa di più ambizioso, anche perchè il team finalmente nelle scorse settimane e tra l’altro sullo stesso circuito è riuscito ad effettuare dei test molto indicativi. Quindi per questo appuntamento romagnolo il patron del Team Autosport Sorrento Tonino Esposito ha cercato di non lasciare nulla al caso.

Nelle 4 gare si qui disputate, la coppia Patrinicola – Esposito tranne che per la sfortunata prova all’esordio al Mugello, ha conquistato un secondo e quarto posto, rispettivamente a Misano e Monza.

“Due settimane fa in questo stesso circuito abbiamo effettuato dei test molto importanti che ci hanno fornito delle informazioni molto utili sopratutto nello sviluppo e crescita della vettura in prospettiva futura – commenta Simone Patrinicola – e molti di questi dati li andremo a testare già da questo impegno di Imola. Abbiamo una vettura che ha ancora margini di crescita notevoli e sono sicuro che con il lavoro di quadra che stiamo facendo dal primo giorno riusciremo a conquistare importanti risultati che possano farci guardare con ottimismo ad una crescita costante del nostro team”.