SONDAGGIO: Quale secondo voi è il problema più urgente che andrebbe risolto a Nicosia ?

Quale secondo voi è il problema più urgente che andrebbe risolto a Nicosia ? DELINQUENZA

DISOCCUPAZIONE

EMIGRAZIONE GIOVANILE

GESTIONE RIFIUTI

OFFERTA E SERVIZI SANITARI

POVERTA'

SERVIZI SCADENTI (ACQUA, TRASPORTI...)

STRADE IMPERCORRIBILI

TAGLIO SERVIZI E UFFICI

TRAFFICO RISULTATI

Torna questa settimana il sondaggio proposto dalla nostra testata. Dopo le polemiche delle scorse settimane da parte di qualcuno che ha preso troppo sul serio questa raccolta di opinioni dal web e le conseguenti inutili “furbate”, questa volta proponiamo un sondaggio sui problemi che secondo i nostri lettori andrebbero risolti urgentemente a Nicosia, ne abbiamo inseriti 10.

Il sondaggio durerà fino alla mezzanotte del 12 luglio e per la prima volta si potranno dare risposte multiple. E’ inutile ribadire che non ha alcun valore scientifico, ma serve solo per catturare l’opinione dei frequentatori del web.

Rilassatevi, pensateci bene e votate.