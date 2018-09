Sport, al via la stagione dell’Asd Città di Nicosia

Dalla scorsa settimana è iniziata la preparazione atletica delle squadre dell’Asd Città di Nicosia per la stagione 2018-19. Tante le novità e i progetti in atto, a partire dal direttivo che si riconferma nelle figure di Michele Intili, responsabile del settore Calcio a 11 e Dario Scinardi, responsabile del settore calcio a 5. Il direttivo del sodalizio biancorosso si arricchisce anche della figura di Gianluca Festanio, che già lo scorso anno ha supportato costantemente la società.

Per quanto riguarda il settore calcio a 11, che disputerà il campionato di Prima Categoria, la guida tecnica è affidata alla mano esclusiva di mister Stefano Casale, al quale la società ha voluto riconfermare tutta la sua fiducia.

Per il futsal, prova di esordio per la coppia Pentecoste-Pirrello che, dopo aver ricoperto con dedizione vari ruoli all’interno dell’associazione, si sono meritati di diritto l’esperienza di allenamento della prima squadra. I due giovani mister godranno della supervisione del preziosissimo tutor Giuseppe La Mendola, già da tempo vicino al gruppo.

La vera novità è la presenza in questa stagione di una formazione tutta al femminile nel calcio a 5, un “work in progress” ancora da definire nei dettagli.

Per il basket invece, il nuovo responsabile di settore è Carmelo Gullotti, coach catanese di grande esperienza e carattere, che dopo la sorprendente crescita realizzata col Nicosia la scorsa stagione, si è rivelato leader indiscusso e guida di spessore per la prima squadra.

Sul fonte della gestione degli impianti dello Stefano La Motta e sui debiti accumulati nei confronti del Comune e dopo svariate notizie emerse recentemente sulla stampa e sui social, l’Asd Città di Nicosia ha fornito alla nostra testata sia documenti che una dichiarazione ufficiale che riportiamo integralmente: “L’Asd Città di Nicosia è in possesso di regolare autorizzazione comunale che le permette di occupare gli spazi dell’impianto Stefano La Motta e si è resa disponibile a collaborare con tutte le altre associazioni del territorio.

L’Asd Città di Nicosia, nella compagine attuale del suo presidente e di tutto il direttivo, non è responsabile della maggior parte dei debiti verso l’Amministrazione, in quanto questi sono da addebitare alle precedenti gestioni.

L’Asd Città di Nicosia, sta pacificamente trattando col Comune su una minima parte del debito riconducibile all’attuale e propria gestione e che si reputa peraltro facilmente estinguibile in tempi brevi, nei recenti due anni – se pure in un clima di incertezza e di problematiche di carattere esclusivamente burocratico – si è fatta carico di varie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che fino ad oggi hanno permesso a tutti gli utenti di proseguire il regolare svolgimento delle attività. Tra questi si citano per esempio gli importanti interventi sulla copertura del palazzetto, sulle caldaie, sull’illuminazione e sul campo da calcio, oltre alla quotidiana custodia e pulizia dell’impianto, che viene gestito con assoluta dedizione e senso di responsabilità verso l’intera città”.