Strade rurali, finanziati progetti per oltre 24 milioni di euro in provincia di Enna

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana il decreto con il quale il dirigente generale del dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale ha reso noto le graduatorie definitive delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, relative al bando pubblico del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Sottomisura 4.3 – “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – Azione 1 – viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali”.

In tutto sono 129 i progetti finanziati e 100 quelli non ammessi, per diverse motivazioni, al finanziamento europeo.

In provincia di Enna sono stai presentati in tutto 43 progetti, di cui 37 ammessi al finanziamento per un importo complessivo di oltre 24 milioni di euro, 6 quelli non ammessi per quasi 5 milioni di euro.