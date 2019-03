Tennis, sconfitta onorevole per l’over 50 del Nicosia Tennis Club a Paternò

I ”ragazzi” del Nicosia Tennis Club tornano sconfitti dalla trasferta al Tc Nino Palumbo di Paternò per 3-0.

Primo a scendere in campo è Dino Maddaleno che cede per 6-0 6-2 al più quotato Emerilli. Nel secondo singolo Enrico Servillo lotta in entrambi i set, ma cede per 6-3 6-4 al giocatore di casa Naso. Infine, nel doppio Francesco Lo Grasso e Piero Gurgone si difendono con onore contro i forti Naso-Palazzo.

Prossimo appuntamento per sabato 23 marzo al Twins Sport Village dove la squadra nicosiana ospiterà il Tc Palermo.