Tornei estivi di calcetto, al Camping San Felice l’Impresa Callozzo vince tutto

In vista della stagione invernale, che vedrà impegnate le squadre nicosiane nei tornei federali di competenza, tra il mese di luglio ed agosto si svolgono in città diversi tornei estivi.

Da cinque anni il Camping San Felice organizza tre tornei, anche quest’anno tra i più competitivi il torneo di calcio a 7 con girone all’italiana, che ha visto affermarsi la squadra rossonera dell’Impresa Callozzo e Figli. Le prime quattro classificate di questo campionato hanno avuto accesso alla Champions League ed anche in questo torneo ha avuto la meglio la squadra dell’Impresa Callozzo.

Le squadre classificate dal quinto all’ottavo posto hanno partecipato al torneo “Europa League”, che ha visto affermarsi il Villadoro F.C. capitanato da Tony Lo Dico e Giuseppe Sauro.

Nel terzo torneo estivo di calcio a 5 si è affermata, ancora una volta, la squadra dell’Impresa Callozzo e per la prima volta nella storia di questi tornei estivi al Camping San Felice, è il primo team a vincere tutte e tre le competizioni, un’impresa che non era mai riuscita a nessuna squadra.

Ricordiamo alcuni degli elementi presenti in questo “dream team” a cominciare da Santo Calabrese, team manager ed i calciatori Antonio Bonaiuto ed Enrico Pidone del Nicosia Futsal, Eugenio Castrogiovanni, Giovanni Catania, Daniele Emanuele e Antonio Stimolo dell’Asd Città di Nicosia.

E’ stata l’occasione per i dirigenti del Nicosia Futsal e per il presidente Alessandro Fiscella, presente ed attento osservatore dei tornei disputati, per contattare i calciatori più in vista per rinforzare la squadra giallo nera in vista del campionato di serie D di calcio a 5.