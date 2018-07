Troina, al centro polivalente “Peppino Impastato” la mostra “Nuovi argonauti, omaggio a padre Luigi Ferlauto”

“Nuovi Argonauti, omaggio a padre Luigi Ferlauto” è la mostra, in memoria del fondatore dell’Oasi Maria Santissima di Troina, che il centro polivalente “Peppino Impastato” ospiterà, a quasi un anno dalla sua scomparsa, a partire da venerdì 13 luglio fino a martedì 28 agosto prossimo.

L’evento – sostenuto e patrocinato dal Comune di Troina, con la collaborazione dell’Oasi Maria Santissima e del dottor Giovanni Gaudio, già curatore delle due mostre d’arte “Eva Fischer – L’arte diventa memoria” e “Cultura e Memoria” dedicata ad Alberto Baumann, che ha selezionato le opere che verranno esposte – , nasce da un’idea della cooperativa di servizi per i beni culturali e il turismo “Cooltural-mente”, con l’intento di rendere omaggio a un grande uomo e concittadino, che fatto della sua vita una missione, aiutando i più deboli e le loro famiglie, comprendendo per primo l’essenzialità del ruolo dell’arte, non come qualcosa di fine a se stessa, ma come veicolo di bellezza e di processi emozionali e conoscitivi.

Saranno 23 i dipinti a olio su tela, olio su legno e tecnica mista esposti nei locali sottostanti piazza Giacomo Matteotti, raffiguranti scorci, case e paesaggi di Troina, realizzati negli anni ’90 da Romano Bertelli, Eugenio Bertin, Franco Ferrari, Rolando Greco, Gianni Gueggia e Tino Rusconi, Mancini, Mario Pavesi, Gianfranco Pogni, Willy Pontin, Ferruccio Ragno, Franco Santi e Vannini, pittori del gruppo “En Plein Air” della Contea di Bormio, selezionati tra i 400 dell’intera collezione d’arte dell’Oasi Maria Santissima, dove sono stati ideati, custoditi e concessi in prestito per la mostra.

L’esposizione, sarà visibile ogni venerdì e sabato dalle ore 17.00 alle 20.00 e tutte le domeniche dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 20.00. Su prenotazione, da effettuare alla Cooperativa “Cooltural-mente” al 3314675445 o tramite cooltural-mente@libero.it, disponibile anche l’apertura settimanale della mostra.

Costo del biglietto 2 euro. Riduzione a 1 euro per i visitatori di età compresa tra i 6 e i 17 anni. Ingresso gratuito invece per i bambini fino a 5 anni e per i disabili.

La mostra sarà inaugurata venerdì 13 luglio prossimo, alle ore 18.00 in piazza Giacomo Matteotti: interverranno il sindaco Fabio Venezia, il dottor Giovanni Gaudio e il presidente dell’Associazione Oasi Maria Santissima di Troina padre Silvio Rotondo.

Introdurrà e modererà l’incontro Luana Ruggeri della coooperativa “Cooltural-mente”.