Troina, al via dal 2 settembre il mercato contadino

Tutto pronto per il primo appuntamento con il mercato contadino troinese, che si svolgerà domenica 2 settembre dalle 9 alle 13 presso l’area parking di via fontanelle.

Saranno 20 le aziende espositrici che con il meccanismo della filiera corta metteranno in vendita i loro prodotti genuini dal produttore al consumatore.

L’evento è previsto ogni prima domenica del mese, ma l’amministrazione non esclude di svolgerlo a intervalli più brevi sempre di domenica mattina.

L’assessore allo sviluppo economico, Giuseppe Schillaci, tra le cui deleghe c’è pure quella all’agricoltura, dichiara: “la nostra missione di lungo periodo è quella di rilanciare l’economia locale anche attraverso il ritorno alla terra e ai suoi prodotti. Le aziende agricole presenti sul nostro territorio, nonostante le difficoltà, resistono e fanno economia di produzione, dobbiamo incentivare tutto ciò avvicinando soprattutto i giovani ad esplorare questo mondo che, se adeguatamente valorizzato e integrato con le tecnologie del terzo millennio, può dare importanti risposte anche in termini occupazionali. A tal proposito stiamo già lavorando ad un interessante progetto con alcuni giovani troinesi: un’innovativa piattaforma per la vendita on-line dei prodotti delle nostre aziende, ampliando così i potenziali canali di vendita e quindi il parco clienti raggiungibile, spero presto di poter fornire ulteriori dettagli. Insomma il mercato contadino è il primo passo di un cammino che vogliamo intraprendere per correggere l’errore strategico che molte comunità come la nostra hanno compiuto negli anni del boom edilizio e cioè l’abbandono delle campagne, da lì bisogna ripartire per guardare al futuro con fiducia”.