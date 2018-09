Troina, al via l’assegnazione dei lotti della zona artigianale “Libero Grassi”

Riaperti i termini per l’assegnazione di alcuni lotti ricadenti nell’area artigianale “Libero Grassi”, da destinare a imprenditori, imprese, artigiani, consorzi e cooperative locali, che intendono investire sul territorio comunale.

Ad annunciarlo l’assessore alle attività produttive Giuseppe Schillaci, in vista della pubblicazione del secondo bando pubblico di concorso, dopo quello dell’aprile scorso, che prevede la concessione, in diritto di superficie, delle aree previste dal Piano Particolareggiato degli Insediamenti Produttivi e Artigianali (PIP) Comunale.

“In questo momento di crisi economica – spiega l’assessore Schillaci – , è nostra priorità far ripartire un polo produttivo come quello dell’area artigianale, riaprendo nuovamente i termini per acquisire nuove richieste di concittadini interessati. Oggi l’area, grazie alla recente adozione del Piano Regolatore Regionale, può accogliere insediamenti produttivi di vario genere, non solo artigianali, per cui, assegnati i lotti, attueremo forme di sostegno a supporto degli imprenditori che vogliono investire in nuove attività o diversificare quelle già esistenti”.

Il bando, che prevede l’assegnazione di lotti di superficie compresa tra i 250 e i 750 metri quadrati, con le relative regole, modalità e istanze di partecipazione, sarà disponibile nei prossimi giorni sull’Albo Pretorio e sul sito istituzione dell’Ente www.comune.troina.en.it, dove sarà possibile scaricare la relativa modulistica.