Troina, al via l’iniziativa “Vivi l’Hub – informare, conoscere, innovare e creare impresa”

Prenderà l’avvio il 7 marzo, alle ore 17.00, nei locali dell’IMPACT – HUB Troina, l’incubatore d’impresa sito al centro polivalente “Peppino Impastato”, l’iniziativa “Vivi l’Hub – informare, conoscere, innovare e creare impresa”, il ciclo di incontri che fino al 6 aprile prossimo l’amministrazione comunale ha organizzato per stimolare le idee e lo spirito imprenditoriale e per valorizzare le risorse del territorio.

Si partirà domani con l’incontro di animazione socio-economica a cura del GAL Rocca di Cerere, con gli interventi del responsabile di Piano Salvatore Troia e del presidente Riccardo Perricone, che relazioneranno sulle strategie di sviluppo locale e sui bandi, per enti pubblici e imprese private, in uscita nei prossimi mesi.

Sabato 16 marzo, alle ore 17.00, incontro-dibattito “Fare impresa: innovazione e tradizione”, a cura di Alessandro Cacciato, esperto di innovazione, e di Peppino Bonanno, responsabile della piattaforma bandi SAP, che illustreranno i bandi in essere e la misura “Resto al Sud”, indirizzata ai giovani.

Venerdì 22 marzo, sempre alle ore 17.00, sarà la volta del workshop “Turismo, Cultura e Natura”, che vedrà il coinvolgimento degli operatori turistici e della ricettività del territorio, e sarà guidato da Giuseppe Ferrarello, già sindaco di Gangi ed esperto di turismo in genere e dei piccoli borghi in particolare, con cui si farà il punto sul percorso fatto da Troina fino ad oggi e sulle nuove sfide del futuro, a breve e medio termine.

Sabato 6 aprile infine, sempre alla stessa ora, workshop “Generation Startup”, a cura di Salvo Saitta, esperto locale di digitale e di startup che, insieme ad altri startupper locali, esporrà le opportunità che la rete e il digitale possono offrire nelle creazione di imprese innovative.

“La scommessa dell’HUB è partita a dicembre con l’inaugurazione – spiega l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Giuseppe Schillaci – ed oggi la sfida è farlo diventare officina di idee e ombelico di sviluppo locale e creazione di impresa. Gli eventi in programma hanno lo scopo di avvicinare ancora più persone alle già numerose che guardano con curiosità a questa novità e di creare quello stimolo necessario per implementare idee e progetti, cogliendo tutte le opportunità del momento. Ci auguriamo in una buona partecipazione sia degli addetti ai lavori, che degli studenti delle quinte classi dell’Ettore Majorana, a cui terremo due dei quattro incontri, per stimolare la cultura imprenditoriale, e per i quali, nei prossimi mesi, avvieremo dei percorsi formativi legati alla creazione di impresa”.