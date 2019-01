Troina, attivato sul sito istituzionale dell’Ente lo Sportello delle Attività Produttive (SAP)

Attivato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.troina.en.it, dopo l’inaugurazione dell’incubatore di impresa “IMPACT – HUB TROINA”, lo Sportello Attività Produttive (SAP) a supporto di professionisti, aziende, associazioni e semplici cittadini, che vogliano attingere a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e di ogni altro tipo, per la creazione, l’ampliamento, la diversificazione e la digitalizzazione della propria impresa.

Ad annunciarlo, l’assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico Giuseppe Schillaci, a seguito dell’adesione del Comune al Programma di Sviluppo Territoriale, il sistema di comunicazione e aggiornamento sulla finanza agevolata, che consente di essere informati e supportati nell’accesso alle agevolazioni finanziarie.

“L’obiettivo di far decollare l’HUB – spiega l’assessore Schillaci – , non poteva non essere agganciato ad un servizio di questo tipo. Oggi, per l’imprenditore, è fondamentale essere informato sulle innumerevoli opportunità di finanziamento esistenti a livello regionale, ministeriale ed europeo, ma anche sui bandi secondari, emanati da fondazioni o enti pubblici di vario genere, di cui difficilmente si riesce ad avere conoscenza, perdendo così opportunità importanti che consentono supporto agli investimenti ed ai progetti imprenditoriali fino al 100% a fondo perduto”.

Il servizio, messo a disposizione gratuita dal Comune di Troina ai cittadini residenti nel territorio, consente una registrazione gratuita fino a 5 mila utenze.

Cliccando sull’apposito link presente sulla home page del sito, è infatti possibile accedere alla piattaforma SAP, registrarsi attraverso l’apposito modulo ed effettuare la propria profilazione personale o quella dell’azienda, ricevendo così direttamente sulla propria e – mail tutti i bandi di proprio interesse, emanati a tutti i livelli su scala nazionale.

Il servizio “News” inoltre, collocato a fianco, sempre sulla home page istituzionale, consentirà invece di visionare i vari bandi dei finanziamenti pubblici emanati in ordine cronologico, permettendo così di accedere direttamente a quelli di proprio interesse.

“Conoscere per crescere – prosegue l’assessore Schillaci- , è per noi il motto fondamentale per rilanciare l’iniziativa imprenditoriale nella nostra comunità. A breve l’HUB inizierà ad essere fruibile e stiamo allestendo il sito per le prenotazioni gratuite degli spazi. È già possibile utilizzarlo, contattando me o l’Ufficio Staff per la prenotazione e l’utilizzo dell’aula formativa, dell’ufficio, della sala riunioni e dei tavoli di coworking. Agganciare dentro l’HUB questo prezioso strumento del SAP, sarà un ulteriore supporto per lo sviluppo di idee e progetti”.