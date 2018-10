Troina, bandito il concorso “Classe riciclona 2018/2019”

Una gara di raccolta di imballaggi in plastica, carta e alluminio, che vedrà vincitrice la classe che avrà raggiunto il maggior peso complessivo di raccolta differenziata.

È quanto prevede “Classe riciclona 2018/2019”, il concorso bandito per le classi della scuola primaria e secondaria di 1° primo grado di Troina, per le quali il Comune mette in palio fino a 600 euro in buoni libro, da spendere nelle librerie locali.

“Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione correlate alla differenziazione dei rifiuti e rivolte ai bambini e ai giovani della comunità – spiega il sindaco Fabio Venezia – , l’amministrazione comunale, d’intesa con la società Troina Ambiente srl e l’Azienda Speciale Silvo – Pastorale, ha voluto bandire questo concorso, con lo scopo di promuovere una corretta differenziazione del rifiuto e incentivare le giovani generazioni e le famiglie ad incrementare la quantità e la qualità della differenziata“.

Il concorso richiede infatti alle classi partecipanti di accumulare e conferire presso l’isola ecologica di contrada Pizzo San Pietro della società “Troina Ambiente srl”, negli orari di apertura al pubblico, gli imballaggi di plastica, alluminio e carta prodotti a scuola, opportunamente lavati e conferiti separatamente.

Ad ogni classe iscritta, sarà consegnata una corrispondente tessera, che dovrà essere esibita ogni qualvolta si andranno a conferire gli imballaggi all’isola ecologica, cui potranno recarsi anche in orario extra scolastico gli alunni accompagnati dai docenti o dai genitori. Alle classi vincitrici, in un’apposita manifestazione pubblica, verranno consegnati i seguenti premi: 600 euro alla prima classificata della scuola primaria e 600 euro alla prima classificata della scuola secondaria; 400 euro alla seconda classificata della scuola primaria e 400 euro alla seconda classificata della scuola secondaria; 300 euro alla terza classificata della scuola primaria e 300 euro alla terza classificata della scuola secondaria. Inoltre, per le prime classi classificate di ciascuna sezione, verrà organizzata dalla Silvo – Pastorale una gita di un giorno sui Nebrodi, per visitare i boschi di Troina sottratti alla gestione della criminalità organizzata.

Ad ogni partecipante, verrà consegnato un attestato di partecipazione. Il concorso, inizierà il 15 ottobre prossimo e si concluderà il 30 aprile 2019.

La classifica parziale, sarà pubblicata mensilmente sulla pagina Facebook della società “Troina Ambiente srl”, quella definitiva il 3 maggio 2019.

Per partecipare, è necessario compilare e consegnare, entro mercoledì 10 ottobre prossimo, la scheda di partecipazione al concorso all’isola ecologica di contrada Pizzo San Pietro.