Troina, convocato il 21 settembre il consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale Gaetano Monastra ha convocato per venerdì, 21 settembre prossimo, alle ore 19.00, nell’aula consiliare “Professor Silvestro Graziano” del palazzo comunale, la prossima seduta del consesso civico.

Sette i punti di trattazione all’ordine del giorno: lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; approvazione del bilancio consuntivo 2017 dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale; elezione commissione elettorale comunale; iscrizione del Comune all’Anagrafe Nazionale Antifascista istituita dal Comune di Stazzema; approvazione del regolamento comunale per l’assegnazione del “Reddito di dignità” a favore dei cittadini in situazioni di disagio sociale; modifiche al regolamento comunale per la concessione di contributi per le ristrutturazioni edilizie degli immobili siti nel centro storico; recesso dall’Associazione “Borghi Autentici d’Italia”.