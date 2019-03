Troina, convocato il 29 marzo il consiglio comunale

Convocata in seduta straordinaria e urgente, per venerdì 29 marzo prossimo, alle ore 20.00, nell’aula consiliare “Silvestro Graziano” del palazzo municipale, la seduta del consesso civico.

Undici i punti all’ordine del giorno fissati dal presidente Gaetano Monastra: lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; approvazione del Piano Finanziario dei servizi di igiene urbana 2019; approvazione tariffe TARI 2019; modifiche al regolamento TARI; addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – approvazione regolamento ed aliquota per l’anno di imposta 2019; approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie; verifica quantità e qualità delle aree da destinare alle residenze ed alle attività produttive e terziarie; riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali, a seguito di notifiche di vari precetti e di una sentenza dovuti per i lavori di consolidamento del corpo inferiore del complesso edilizio scolastico della scuola media statale “Don Bosco”; riconoscimento debito fuori bilancio per causa civile; modifiche al regolamento per il funzionamento del mercato contadino e dei prodotti agroalimentari; modifiche al regolamento comunale per la localizzazione e l’installazione di chioschi per attività commerciale.