Troina, convocato il 4 gennaio il consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale Gaetano Monastra ha convocato per domani, venerdì 4 gennaio, alle ore 18.00, nell’aula consiliare “Professor Silvestro Graziano” del palazzo municipale, la prima seduta del consesso civico del 2019.

Sei i punti di trattazione all’ordine del giorno: approvazione del regolamento di democrazia partecipata; approvazione convenzione tra Irccs Associazione Oasi Maria Santissima Onlus, Oasi Maria Santissima srl a Socio Unico e Comune di Troina per la ripartizione delle spese di funzionamento del corso universitario di “Terapia occupazionale”; linee guida per la realizzazione del Piano Strategico del centro storico; approvazione regolamento comunale per la concessione di contributi alle attività produttive locali, finalizzati alla promozione dei prodotti attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, mostre e rassegne; approvazione regolamento per la concessione del patrocinio comunale; approvazione del regolamento per l’istituzione del Premio Internazionale d’arte “Gino De Agrò – Città di Troina”.