Troina, convocato l’1 agosto il consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale Gaetano Monastra ha convocato per domani, mercoledì 1 agosto, alle ore 10.00, nell’aula consiliare “Professor Silvestro Graziano” del palazzo municipale, la seduta del consesso civico.

Due i punti di trattazione all’ordine del giorno: impegno al riscatto delle rete Enel Sole per l’adesione al progetto di fattibilità tecnica ed economica, inerente l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica dell’abitato, nell’ambito del PO – FESR 2014/2020; intitolazione dell’asse viario che collega la via Nazionale alla zona artigianale “Libero Grassi”.